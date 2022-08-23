Реклама
Прямой эфир
Общество
Лавров назвал убийство Дугиной варварским преступлением
Мир
В ДНР задержан планировавший теракт на референдуме диверсант
Мир
Канада расширила санкции против России
Общество
Церемония прощания с политологом и журналисткой Дугиной завершилась в Москве
Мир
В ЕК предупредили о самой сильной за 500 лет засухе в Европе
Мир
В Казахстане ассоциация русских призвала объявить персоной нон грата посла Украины
Мир
Глава МИД Турции заявил о заинтересованности стран НАТО в конфликте на Украине
Мир
Союзные силы установили контроль над частью Николаевской области
Экономика
VK объявил о покупке «Дзена» и «Новостей» у «Яндекса»
Мир
При обыске в поместье Трампа нашли более 300 секретных документов
Армия
Российские ракетоносцы и истребители пролетели над Японским морем
Общество
В Подмосковье задержали сотрудницу банка за хищение 10 млн рублей
Сюжет:

Генсек НАТО Столтенберг предрек Украине тяжелую зиму

0
Фото: REUTERS/Yves Herman
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 23 августа, в ходе второго саммита «Крымской платформы» предупредил Украину, что ее ждет тяжелая зима. Он также напомнил, что страны военного блока привержены долгосрочному партнерству с Киевом.

«Для контроля за поставками оружия на Украину нужно ввести эмбарго»
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский — о роли организации в будущих переговорах Москвы и Киева

«Наступающая зима будет тяжелой. Поэтому мы должны наладить долгосрочную поддержку Украины, чтобы Украина сохранилась как суверенная и независимая нация. <…> Мы поддерживали Украину три десятилетия ее независимости, поддерживаем сейчас и будем оказывать поддержку столько, сколько это будет необходимо», — заявил Столтенберг.

По его словам, Североатлантический альянс поспособствует переходу Украины от советских стандартов вооружений на стандарты НАТО.

22 августа издание Politico предположило, что США могут тайно передавать Украине больше оружия, чем об этом официально заявляет Белый дом.

Как отмечает издание, на прошлой неделе представитель Пентагона признал, что США в течение некоторого времени уже передавали украинской стороне противорадиолокационные ракеты HARM, не афишируя поставки данного типа вооружений.

Тогда же министр обороны России Сергей Шойгу высказался о качестве применяемого на Украине оружия. Глава ведомства сообщил, что у противотанкового ракетного комплекса JAVELIN дальность стрельбы почти в два раза ниже, чем у российского «Корнета».

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после обострения обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских националистов. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022