Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 23 августа, в ходе второго саммита «Крымской платформы» предупредил Украину, что ее ждет тяжелая зима. Он также напомнил, что страны военного блока привержены долгосрочному партнерству с Киевом.

«Наступающая зима будет тяжелой. Поэтому мы должны наладить долгосрочную поддержку Украины, чтобы Украина сохранилась как суверенная и независимая нация. <…> Мы поддерживали Украину три десятилетия ее независимости, поддерживаем сейчас и будем оказывать поддержку столько, сколько это будет необходимо», — заявил Столтенберг.

По его словам, Североатлантический альянс поспособствует переходу Украины от советских стандартов вооружений на стандарты НАТО.

22 августа издание Politico предположило, что США могут тайно передавать Украине больше оружия, чем об этом официально заявляет Белый дом.

Как отмечает издание, на прошлой неделе представитель Пентагона признал, что США в течение некоторого времени уже передавали украинской стороне противорадиолокационные ракеты HARM, не афишируя поставки данного типа вооружений.

Тогда же министр обороны России Сергей Шойгу высказался о качестве применяемого на Украине оружия. Глава ведомства сообщил, что у противотанкового ракетного комплекса JAVELIN дальность стрельбы почти в два раза ниже, чем у российского «Корнета».

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после обострения обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских националистов. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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