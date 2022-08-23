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Прокуратура Подмосковья начала проверку по факту смерти ребенка на детской площадке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Прокуратура Московской области начала проверку по факту гибели 10-летнего мальчика на детской площадке. Об этом сообщается на сайте ведомства во вторник, 23 августа.

Кроме того, прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по данному факту.

ЧП произошло 22 августа в Дмитровском городском округе на детской площадке в поселке Деденево. На мальчика упала металлическая горка на детской площадке, от полученных травм ребенок скончался на месте.

СК возбудил уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, пишет НСН.

Ранее в августе в Новосибирске в детском саду во время прогулки скончалась пятилетняя девочка. Установлено, что девочка осталась без контроля взрослых во время катания на самокате и упала. При падении она ударилась головой об асфальт и скончалась на месте, пишет RT. Возбуждено уголовное дело.

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