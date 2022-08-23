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Подрядчика для строительства поликлиники заменили в Воронеже

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Департамент строительной политики Воронежской области выбрал нового подрядчика для возведения поликлиники в Воронеже. Компания, которая стала победителем торгов, отказалась заключать контракт.

Аукцион был объявлен со стоимостью 434,44 млн рублей. Победителем торгов была назвала московская фирма «ООО «ИСБ», которая согласилась построить учреждение на улице 20-летия Октября за 402 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Абирег». Причины отказа компании от заключения контракта не называются.

Победителем торгов определили второго участника аукциона. ООО «Воронежеврострой» готов возвести здание за 404,03 млн рублей.

По условиям контракта подрядчик должен провести вырубку деревьев, выполнить подготовительные работы и построить здание, обеспечив его инженерными сетями, охранной и пожарной сигнализацией. Высота поликлиники составит семь этажей, площадь постройки — 8,1 тыс. кв. м. Выполнить работы необходимо до 15 ноября 2023 года.

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