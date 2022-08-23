Татарстану выделят 143 млн рублей на пляжи и новые турмаршруты

Татарстан вошел в число регионов, которые получат средства из федерального бюджета на развитие пляжных территорий и создание национальных туристических маршрутов. Между 44 регионами распределят 3,1 млрд рублей, выделенных Федеральным агентством по туризму. Татарстан получит 143 млн рублей.

В республиканском Госкомитете по туризму рассказали, что подавали заявку на грантовую поддержку с учетом софинансирования из местного бюджета. Конкурс на предоставление субсидии проведут в 2023 году.

ИА «Татар-информ» уточняет, что Ростуризм планирует поддержать в общей сложности 375 проектов, в том числе инициативы Татарстана. Общая сумма грантов превысит 4 млрд рублей. На благоустройство пляжей и на организацию новых турмаршрутов потратят порядка 3 млрд рублей, еще 700 млн рублей — на развитие кемпингов и автокемпингов в 10 регионах.

Также планируется отобрать 500 проектов из 21 региона по покупке туристического оборудования, созданию электронных путеводителей, развитию туристической среды для людей с инвалидностью и приобретению оборудования для информационных центров и пунктов проката. На них выделят 1,5 млрд рублей.

Inkazan.ru пишет, что жители Татарстана не раз жаловались и на состояние прибрежной зоны пляжей, и на саму воду. Они недовольны тем, что большинство мест отдыха у воды не оборудовано и не убрано, а качество воды еженедельно ставится под вопрос из-за различных инфекций.