Реклама
Прямой эфир
Общество
Лавров назвал убийство Дугиной варварским преступлением
Мир
В ДНР задержан планировавший теракт на референдуме диверсант
Мир
Канада расширила санкции против России
Общество
Церемония прощания с политологом и журналисткой Дугиной завершилась в Москве
Мир
В ЕК предупредили о самой сильной за 500 лет засухе в Европе
Мир
В Казахстане ассоциация русских призвала объявить персоной нон грата посла Украины
Мир
Глава МИД Турции заявил о заинтересованности стран НАТО в конфликте на Украине
Мир
Союзные силы установили контроль над частью Николаевской области
Экономика
VK объявил о покупке «Дзена» и «Новостей» у «Яндекса»
Мир
При обыске в поместье Трампа нашли более 300 секретных документов
Армия
Российские ракетоносцы и истребители пролетели над Японским морем
Общество
В Подмосковье задержали сотрудницу банка за хищение 10 млн рублей
Сюжет:

В МЧС предупредили о жаре до 35 градусов в Рязанской области

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сильная жара до 35 градусов ожидается в Рязанской области, где бушуют лесные пожары. Об этом предупредили 23 августа в региональном управлении МЧС, ссылаясь на прогнозы синоптиков.

Дым в дом: когда удастся потушить пожары в Рязанской области
Погода и роза ветров мешают борьбе с огнем и избавлению Москвы от смога

Отмечается, что жара с максимальной температурой воздуха 35 градусов настигнет Рязанскую область 23-25 августа.

«В условиях засухи и жаркой погоды, трава и лесная подстилка загораются как порох. Главное управление МЧС России по Рязанской области обращается к вам с просьбой воздержаться от посещения лесов, не разводить костры, отдыхая на водоемах вблизи лесных массивов, не бросать непотушенные спички и окурки», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, тушение пожаров в Рязанской области, которое осложняет жара, продолжается в круглосуточном режиме. В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим и высокий класс пожарной опасности. Посещение лесов запрещено, также ограничен доступ граждан в населенные пункты, вблизи которых происходит тушение лесных пожаров.

По последней информации МЧС, площадь активного горения составляет 183 га.

Накануне стало известно, что из Москвы в Рязанскую область на тушение пожаров направлены дополнительно 6 тыс. человек, в том числе 302 сотрудника МЧС.

Также по данным сайта «Авиалесоохраны» на 22 августа, на территории Рязанской области продолжают действовать пять лесных пожаров. Тогда же в регионе был введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Первый лесной пожар в Рязанской области начался 7 августа, второй — на следующий день, позже пожары разрослись и приняли стихийный характер.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022