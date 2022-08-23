В МЧС предупредили о жаре до 35 градусов в Рязанской области
Сильная жара до 35 градусов ожидается в Рязанской области, где бушуют лесные пожары. Об этом предупредили 23 августа в региональном управлении МЧС, ссылаясь на прогнозы синоптиков.
Отмечается, что жара с максимальной температурой воздуха 35 градусов настигнет Рязанскую область 23-25 августа.
«В условиях засухи и жаркой погоды, трава и лесная подстилка загораются как порох. Главное управление МЧС России по Рязанской области обращается к вам с просьбой воздержаться от посещения лесов, не разводить костры, отдыхая на водоемах вблизи лесных массивов, не бросать непотушенные спички и окурки», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, тушение пожаров в Рязанской области, которое осложняет жара, продолжается в круглосуточном режиме. В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим и высокий класс пожарной опасности. Посещение лесов запрещено, также ограничен доступ граждан в населенные пункты, вблизи которых происходит тушение лесных пожаров.
По последней информации МЧС, площадь активного горения составляет 183 га.
Накануне стало известно, что из Москвы в Рязанскую область на тушение пожаров направлены дополнительно 6 тыс. человек, в том числе 302 сотрудника МЧС.
Также по данным сайта «Авиалесоохраны» на 22 августа, на территории Рязанской области продолжают действовать пять лесных пожаров. Тогда же в регионе был введен режим ЧС из-за лесных пожаров
Первый лесной пожар в Рязанской области начался 7 августа, второй — на следующий день, позже пожары разрослись и приняли стихийный характер.