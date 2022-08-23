Норматив стоимости питания школьников увеличат в Орловской области

Норматив стоимости питания школьников увеличат до 60 рублей с 1 сентября в Орловской области. Об этом сообщает InfoOrel.ru со ссылкой на руководителя департамента образования региона Алексея Карлова.

Вопрос обсуждался на пленарном заседании региональной научно-практической конференции работников образования. По словам Карпова, финансовое обеспечение системы образования в Орловской области составляет 10,3 млрд рублей.

«Эффективное использование финансовых ресурсов позволит нам с 1 сентября увеличить норматив стоимости питания школьников до 60 рублей в день. Кроме того, губернатором области приняты решения об увеличении стоимости питания для студентов СПО до 50 рублей», — сказал Карлов.

Регион реализует социальные гарантии по уровню заработной платы отдельных категорий педработников, а также гарантии для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, 19,8 млн рублей дополнительно выделено на организацию отдыха и оздоровления почти 1,3 тыс. детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.