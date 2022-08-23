Реклама
Прямой эфир
Общество
Лавров назвал убийство Дугиной варварским преступлением
Мир
В ДНР задержан планировавший теракт на референдуме диверсант
Мир
Канада расширила санкции против России
Общество
Церемония прощания с политологом и журналисткой Дугиной завершилась в Москве
Мир
В ЕК предупредили о самой сильной за 500 лет засухе в Европе
Мир
В Казахстане ассоциация русских призвала объявить персоной нон грата посла Украины
Мир
Глава МИД Турции заявил о заинтересованности стран НАТО в конфликте на Украине
Мир
Союзные силы установили контроль над частью Николаевской области
Экономика
VK объявил о покупке «Дзена» и «Новостей» у «Яндекса»
Мир
При обыске в поместье Трампа нашли более 300 секретных документов
Армия
Российские ракетоносцы и истребители пролетели над Японским морем
Общество
В Подмосковье задержали сотрудницу банка за хищение 10 млн рублей

Норматив стоимости питания школьников увеличат в Орловской области

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Норматив стоимости питания школьников увеличат до 60 рублей с 1 сентября в Орловской области. Об этом сообщает InfoOrel.ru со ссылкой на руководителя департамента образования региона Алексея Карлова.

Вопрос обсуждался на пленарном заседании региональной научно-практической конференции работников образования. По словам Карпова, финансовое обеспечение системы образования в Орловской области составляет 10,3 млрд рублей.

«Эффективное использование финансовых ресурсов позволит нам с 1 сентября увеличить норматив стоимости питания школьников до 60 рублей в день. Кроме того, губернатором области приняты решения об увеличении стоимости питания для студентов СПО до 50 рублей», — сказал Карлов.

Регион реализует социальные гарантии по уровню заработной платы отдельных категорий педработников, а также гарантии для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, 19,8 млн рублей дополнительно выделено на организацию отдыха и оздоровления почти 1,3 тыс. детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022