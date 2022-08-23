Глава МИД Литвы Ландсбергис допустил, что страны Балтии запретят выдачу виз россиянам

Если в Европе не придут к общему решению о запрете на выдачу виз россиянам, то страны Балтии, а также Польша и Финляндия, вполне возможно, могли бы отдельно ввести такой запрет на своих территориях. Об этом 23 августа заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Если такого решения не будет, мы не исключаем возможности поиска регионального решения, которое включило бы страны Балтии, Польшу и, возможно, Финляндию», — цитирует Ландсбергиса портал Lietuvos rytas.

При этом министр иностранных дел Литвы отметил, что прежде всего в этом вопросе там стремятся все-таки к европейскому решению, поскольку оно было бы устойчивым и юридически самым правильным.

Ранее во вторник политолог Дмитрий Леви высказал мнение, что Россия может создать собственную экономическую коалицию по запрету торговли со странами Восточной Европы, ответив на попытки навязать Евросоюзу (ЕС) запрет на выдачу россиянам шенгенских виз. По мнению политолога, сами россияне мало что потеряют от запрета на въезд в определенные страны.

Тогда же пресс-секретарь правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Радослав Фогель заявил, что республика хочет создать коалицию стран для лоббирования запрета выдачи шенгенских виз гражданам России.

В свою очередь, финское правительство объявило о начале замедления выдачи туристических виз россиянам. По словам премьер-министра Санны Марин, поток туристов является «проблемой, которую необходимо решить».

Накануне глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель назвал плохой идеей полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. По его словам, это очень противоречивое предложение и действовать необходимо более выборочно. До этого ограничения для россиян для въезда в страны ЕС не поддержали Греция и Португалия.