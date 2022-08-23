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Автомобили Chery лидируют в Китае по 37 характеристикам

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Седан и внедорожник концерна Chery оказались в списках лучших автомобилей по результатам исследования консалтингового агентства J.D. Power в Китае в 2022 году. Об этом «Известиям» 23 августа сообщила пресс-служба компании.

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Агентство J.D. Power опубликовало результаты исследования характеристик автомобилей, представленных в 2022 году в Китае — China Automotive Performance, Execution and Layout (APEAL).

Исследование измеряет эмоциональную привязанность владельцев к своему новому автомобилю и уровень приверженности по 37 характеристикам в 10 группах.

По информации специалистов седан Chery Arrizo 6 PRO (на домашнем рынке модель называется Arrizo 5 Plus) среди машин такого де класса признали лидером, он занял 1 место. Полноприводный кроссовер Tiggo 8 PRO Max занял 2 строчку среди внедорожников, обойдя таких конкурентов как Honda CR-V, Toyota RAV-4 и Mazda CX-5.

Седан Arrizo 6 PRO для России интересен тем, что он вошел в список рассматриваемых автомобилей марки для представления на российском рынке.

18 августа стало известно, что головной офис Chery ведет переговоры с рядом российских производителей об организации выпуска своих автомобилей в России. Директор «Чери Автомобили Рус» Владимир Шмаков сообщил, что в 2023 году компания выведет на российский рынок два седана, один из них Arrizo 8.

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