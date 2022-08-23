В Германии женщина c похожим на меч предметом напала на трех человек
В Германии неизвестная женщина ранила трех человек предметом, похожим на меч. Об этом сообщила немецкая газета Bild.
Инцидент произошел во вторник, 23 августа, в центре города Вайден-ин-дер-Оберпфальц. По информации издания, пострадавшим оказали медицинскую помощь и госпитализировали. Насколько серьезные они получили ранения, не уточняется.
Отмечается, что женщина уже задержана правоохранителями.
19 августа издание La Nacion рассказало о нападении 19-летнего отчисленного кадета военного лицея «Генерал Бельграно» в аргентинском Санта-Фе на своих бывших однокурсников.
По данным издания, сначала молодой человек напал на 71-летнего водителя микроавтобуса, который перевозил курсантов. Мужчина получил ножевое ранение в шею и скончался от полученных травм. В момент атаки в салоне автобуса находились 10 несовершеннолетних кадетов, трое из них также подверглись нападению и были ранены.
Известно, что нападавший пытался скрыться с места происшествия на этом же автобусе. Для этого он заставил сесть за руль одного из курсантов. Однако через несколько километров транспорт остановили полицейские. Молодой человек годом ранее был отчислен из лицея за дисциплинарные нарушения. Как полагают правоохранители, именно это стало мотивом преступления.