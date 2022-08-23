Школу в Карелии затопило накануне начала учебного года
В Суоярвском районе Карелии во время ремонта затопило здание школы. Во время ливня дождевая вода затопила практически всю школу и повредила находившееся внутри имущество.
Родители учеников опасаются, что школа не откроется 1 сентября. Ситуацию в соцсетях прокомментировал глава района Роман Петров. По его словам, представители компании-подрядчика заявили, что опасения местных жителей беспочвенны.
В данный момент пострадавшее от дождя здание просушивается, ремонт крыши уже окончен, в соответствии с планом идут штукатурно-малярные работы. Системы электро- и водоснабжения, тепловая и водоотводящая полностью готовы. Осталось установить светильники и розетки, пишет ИА «Карелinform».