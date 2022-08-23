В Уфе на дне реки Белая нашли рог бизона и бивень мамонта

В Уфе на дне реки Белая спасатели нашли рог бизона и бивень мамонта, которым около 11 тыс. лет. Об этом 23 августа сообщили в управлении гражданской защиты города.

«Специалисты управления Андрей Алексеев и Николай Григорьев очень любят воду, поэтому все хобби у них связаны с ней: рыбалка, подводная охота и дайвинг. Во время одного из погружений на реке Белой они обнаружили предмет, похожий на бивень мамонта, чуть позже практически там же — рог с частью уцелевшего черепа», — говорится в сообщении управления в Telegram-канале.

Отмечается, что эксперты по фотографиям находок подтвердили, что они являются останками мамонта и бизона.

В управлении гражданской защиты Уфы рассказали, что древние животные попали на территорию Южного Урала 300 тыс. лет назад и вымерли примерно 10–11 тыс. лет назад.

«Андрей Алексеев передал их (находки. — Ред.) Национальному музею Республики Башкортостан, где они пополнят палеонтологический фонд», — добавили в управлении.

Ранее, 4 июля, сообщалось, что в Якутии изъяли 16 бивней мамонта стоимостью более 6 млн рублей на аэродроме поселка Тикси. Обнаруженные бивни мамонта, как свидетельствует проведенная экспертиза, представляют особую научную и музейную ценность, говорится на сайте ведомства. Останки были признаны бесхозными и переданы в собственность республики в соответствии с законом «О регулировании пользования и распоряжения особым природным ресурсом — ископаемыми остатками мамонтовой фауны».