Замглавы ВГА Стремоусов сообщил о покушении на херсонского чиновника Телегина

В Херсонской области совершено покушение на заместителя начальника департамента внутренней политики области Игоря Телегина. Сейчас его здоровью ничего не угрожает, рассказал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в беседе с «РИА Новости» во вторник, 23 августа.

Стремоусов отметил, что сработало самодельное взрывное устройство направленного действия. По его мнению, действовала местная диверсионная группа. Никаких осложнений после покушения у Телегина также не наблюдается, подчеркнул чиновник.

Ранее, 20 августа, в МВД ДНР рассказали подробности о попытке покушения на мэра Мариуполя Константина Иващенко. По предварительной информации, сработало взрывное устройство с поражающими элементами. В результате взрыва никто не пострадал.

9 августа в Херсонской области правоохранители задержали члена группы, причастной к покушению на главу управления службы исполнения наказаний (УСИН). В результате взрыва Евгения Соболева доставили в больницу.