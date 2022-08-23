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Словакия передаст Украине 30 бронетранспортеров БМП-1

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Фото: commons.wikimedia.org
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ФРГ поставит 15 современных танков Leopard 2 в Словакию за то, что страна передаст Киеву 30 бронетранспортеров БМП-1. Об этом 23 августа сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра обороны Словакии Ярослава Нада.

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«Я очень рад, что Словакия сможет безвозмездно передать 30 машин БМП-1 и получить от Германии 15 танков Leopard 2-A4», — сказал Над после переговоров с госсекретарем Министерства обороны Германии Бенедиктом Циммером в столице Словакии Братиславе.

Ранее, 20 июля, стало известно, что правительство ФРГ срывает сделку по предоставлению Варшаве вооружения взамен отправленной на Украину техники. В материале отмечается, что, так как Германия не желает поставлять немецкие танки для нужд ВСУ, Берлин пообещал заменить отправляемые на Украину польские танки бронетехникой немецкого производства. Однако ни одной единицы в Польшу так и не поступило.

18 июля Financial Times сообщила, что в Европе запасы тяжелого вооружения начинают заканчиваться из-за снабжения Украины. Речь идет о танках, РСЗО, а также об артиллерийских системах, которые необходимы для «сдерживания продвижения России».

Москва неоднократно призывала западные страны перестать накачивать Киев оружием. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, поставляя вооружение на Украину, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных, участвующих в спецоперации.

Страны Запада начали вооружать Украину перед началом и на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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