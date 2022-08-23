Высокую пожарную опасность прогнозируют в Тверской области

МЧС предупреждает жителей Тверской области о высокой пожарной опасности. Неблагоприятная обстановка сохранится до 25 августа.

По данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха будет подниматься до +30...+31 градуса. Об этом сообщают «Тверские ведомости». В ночные часы температура будет опускаться до +18 градусов. Дожди не ожидаются, при этом вероятна переменная облачность.

Сотрудники МЧС напоминают, что при возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефону «01», а также «101» и «112» (с сотовых телефонов).

Ранее сообщалось, что из-за аномальной жары в Костромской области введен режим повышенной готовности. Он будет действовать до 2 сентября. В регионе ожидаются высокие температурные режимы и минимальная вероятность осадков.