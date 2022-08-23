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Лавров назвал убийство Дугиной варварским преступлением

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Убийство журналистки Дарьи Дугиной является варварским преступлением, которому нет прощения. Об этом 23 августа заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Я не могу судить о том, что это было, я считаю, что это варварское преступление, которому нет прощения. ФСБ уже установила факты, и организаторам, заказчикам и исполнителям нет никакой пощады», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. В машине Toyota Land Cruiser Prado, на которой она возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция» в Подмосковье, сработало взрывное устройство. Девушка погибла.

Правоохранители сразу предположили, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер.

Спустя два дня ФСБ заявила о раскрытии преступления. Исполнительницей убийства оказалась гражданка Украины Наталья Вовк. По данным ведомства, Вовк приехала в Россию вместе с дочерью Софией Шабан, 21 августа она выехала через Псковскую область в Эстонию.

По факту гибели журналистки возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное общеопасным способом», оно передано в центральный аппарат СКР.

22 августа соболезнования семье погибшей направил президент России Владимир Путин, назвав убийство журналистки подлым, жестоким преступлением. Посмертно Дугина награждена орденом Мужества.

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