Лавров назвал убийство Дугиной варварским преступлением

Убийство журналистки Дарьи Дугиной является варварским преступлением, которому нет прощения. Об этом 23 августа заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Я не могу судить о том, что это было, я считаю, что это варварское преступление, которому нет прощения. ФСБ уже установила факты, и организаторам, заказчикам и исполнителям нет никакой пощады», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. В машине Toyota Land Cruiser Prado, на которой она возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция» в Подмосковье, сработало взрывное устройство. Девушка погибла.

Правоохранители сразу предположили, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер.

Спустя два дня ФСБ заявила о раскрытии преступления. Исполнительницей убийства оказалась гражданка Украины Наталья Вовк. По данным ведомства, Вовк приехала в Россию вместе с дочерью Софией Шабан, 21 августа она выехала через Псковскую область в Эстонию.

По факту гибели журналистки возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное общеопасным способом», оно передано в центральный аппарат СКР.

22 августа соболезнования семье погибшей направил президент России Владимир Путин, назвав убийство журналистки подлым, жестоким преступлением. Посмертно Дугина награждена орденом Мужества.