Эстонский МИД призвал жителей страны отказаться от поездок в Россию

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал граждан страны отказаться от поездок в Россию из-за возможных провокаций. Его слова передает ERR во вторник, 23 августа.

По его мнению, ситуация обострилась после информации о том, что убийца Дарьи Дугиной сбежала в Эстонию. Политик подчеркнул, что после этого в адрес страны поступали угрозы от России. Более того, считает Рейнсалу, всё это одна из многочисленных провокаций со стороны РФ из-за поддержки Украины эстонской стороной.

«Если вы находитесь в краткосрочной поездке в Россию, призываю вас серьезно подумать о необходимости пребывания» — сказал глава МИД.

Он также подчеркнул возможность провокаций со стороны России против граждан Эстонии .

Дарья Дугина — журналист, политолог, а также дочь философа Александра Дугина — погибла вечером 20 августа. На автомобиле Toyota Land Cruiser она направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

22 августа соболезнования семье погибшей направил президент России Владимир Путин. Он назвал убийство журналистки подлым, жестоким преступлением. 23 августа глава государства наградил журналистку посмертно орденом Мужества.

Спустя два дня ФСБ заявила о раскрытии преступления. Выяснилось, что исполнительница убийства — гражданка Украины Наталья Вовк, преступление было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. По данным ведомства, Вовк приехала в Россию вместе с дочерью Софией Шабан и выехала в Эстонию после совершения убийства.