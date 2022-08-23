Менеджер боксера Гассиева назвал Уэлча достойным соперником

Американский боксер Карлуз Уэлч — достойный соперник тяжеловеса Мурата Гассиева. Об этом заявил 23 августа «Известиям» менеджер российского боксера Алексей Авсецин.

«Соперник достойный, соперник даст хороший бой. Я знаю, что он провел хороший лагерь. Ему надо показать себя в бою, чтобы его дальше приглашали на поединки. Ему нужно засветиться сейчас», — сказал он.

Авсецин отметил, что Гассиев активно готовится к этому бою после большого перерыва из-за травмы. По его словам, у боксера есть мотивация.

Менеджер добавил, что Гассиев успешно провел спарринг-подготовку с тремя разными спортсменами.

«График у нас плотный, мы запланировали несколько боев, которые мы проведем. Но сейчас пока надо с Божьей помощью провести текущий бой достойно. И, соответственно, уже после озвучим новые планы и дальнейших соперников», — сообщил Авсецин.

Накануне Мурат Гассиев позволил журналистам поприсутствовать на своей тренировке, в ходе которой он готовился к предстоящему поединку с Карлузом Уэлчем. Судя по уверенным и быстрым движениям на ринге, Мурат выходит на поединок с Уэлчем в отличной форме, в которой он был и раньше, когда стал чемпионом мира по версиям IBF и WBA.

Ранее, 21 августа, боец смешанного стиля Марат Балаев рассказал «Известиям», что Гассиев обладает большим мастерством и потенциалом, которые ему предстоит показать в поединке против Уэлча. Как отметил Балаев, в своем тяжелом весе российский боксер способен сотрясать людей.

Тогда же депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев заявил об огромном потенциале Гассиева в супертяжелом весе. Он напомнил россиянину, чтобы тот был внимательнее с «хитрыми соперниками».

Мурат Гассиев — экс-чемпион мира по версиям IBF (2016–2018) и WBA (2018) в первом тяжелом весе, а также действующий чемпион по версии WBA Asia в тяжелом весе. Из 30 поединков он одержал 28 побед. Последний бой Гассиева состоялся в июле 2021 года. Тогда он техническим нокаутом победил немца Михаэля Валлиша.

26 августа в Сербии состоится турнир «Битва у крепости Калемегдан», в котором Мурат Гассиев сойдется в поединке с Карлузом Уэлчем, — его будет транслировать телеканал РЕН ТВ. Турнир посвящен празднованию Международного дня бокса федерациями бокса России и Сербии.