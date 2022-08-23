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Корреспондент «Известий» показал последствия обстрелов села под Харьковом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага 23 августа поделился кадрами из населенного пункта в Харьковской области, который постоянно оказывается под огнем украинской армии.

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«Вот очередное брошенное домовладение на этом рубеже. Покажу, в каких условиях приходилось выживать здесь местным жителям. Вход во двор, дальше сам дом, от которого ничего не осталось. Крыша провалилась от попадания прямого снаряда. Осколки, кругом одни осколки», — рассказал он.

По словам журналиста, украинская артиллерия работает очень близко, однако последнего местного жителя российские военные эвакуировали отсюда еще в августе.

Ранее, 21 августа, Кулага первым побывал в селе Рубежное на харьковском направлении. Оттуда чуть более 20 км по прямой до самого Харькова. Союзные силы удерживают это село несмотря на постоянные обстрелы со стороны украинских боевиков, чьи позиции находятся буквально в 500 м.

Часть Харьковской области была освобождена российской армией в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной спецоперации по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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