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Политолог предложил ответ на создание коалиции стран против выдачи виз россиянам

Политолог Леви предложил ответ на создание коалиции стран против выдачи виз россиянам
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Россия может создать собственную экономическую коалицию по запрету торговли со странами Восточной Европы, ответив на попытки навязать Евросоюзу запрет на выдачу россиянам шенгенских виз. Такое мнение политолог Дмитрий Леви высказал во вторник, 23 августа.

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Ранее в этот день пресс-секретарь правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Радослав Фогель заявил, что республика хочет создать коалицию стран для лоббирования запрета выдачи шенгенских виз гражданам России, передает «Федеральное агентство новостей».

«Вероятно, в подобную коалицию войдут Польша и страны Прибалтики. Хочется надеяться, что и Россия создаст экономическую коалицию по запрету торговли с этими государствами. Ответ будет симметричным», — сказал Леви в разговоре с Lenta.Ru.

По мнению политолога, сами россияне мало что потеряют от запрета на въезд в определенные страны.

«Времена, когда в ту же Финляндию ездили за одеждой, уже давно прошли. С продуктами история похожая, особенно если начать разъяснять, что российские и советские ГОСТы более требовательны по ряду товарных групп. А спрос на визы скоро сократится, что немного отрезвит младоевропейцев», — напомнил эксперт.

Также он отметил, что запрет на дискриминацию по национальному признаку прописан во всех документах ЕС.

Накануне глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель назвал плохой идеей полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. По его словам, это очень противоречивое предложение и действовать необходимо более выборочно, сообщает телеканал «360».

С критикой запрета выдачи виз гражданам РФ в августе также выступил постоянный секретарь (пост, аналогичный первому заместителю министра) МИД Кипра Корнелиус Корнелиу. Он отметил, что соответствующее решение нанесет существенный урон русским общинам на территории Евросоюза.

До этого ограничения для россиян для въезда в страны ЕС не поддержали Греция и Португалия, передает НСН.

В последнее время представители ряда западных государств призывали запретить выдачу виз гражданам России в качестве санкционной меры в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Однако единой позиции по этому вопросу не наблюдается.

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