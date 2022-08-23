Жительница Сыктывкара отдала мошенникам 165 тыс. рублей

В Сыктывкаре возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества в отношении местной жительницы. Женщина 1961 года рождения лишилась 165 тыс. рублей.

По словам потерпевшей, ей поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником банка. Он поинтересовался, не выдавала ли женщина доверенность на снятие накоплений с банковских счетов. Сыктывкарка заявила, что не позволяла кому-либо проводить с ее счетами какие-либо операции. Тогда собеседник обещал передать информацию в правоохранительные органы.

Спустя некоторое время женщине поступил звонок от «следователя». Тот сообщил о возбуждении уголовного дела и рекомендовал перевести накопления на «безопасный счет». Женщина выполнила инструкции и осуществила переводы по реквизитам, которые продиктовал собеседник. Об этом пишет ИА «Комиинформ».

После переводов женщина в приложении увидела, что деньги перечислялись на различные номера телефонов в другие регионы. Связаться с «представителем банка» женщина не смогла.

В полиции напоминают, что настоящие сотрудники банков не просят клиентов снимать средства со счетов или переводить деньги по каким-либо реквизитам. Также банки не оповещают клиентов о подозрительных операциях.