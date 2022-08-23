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Жительница Сыктывкара отдала мошенникам 165 тыс. рублей

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В Сыктывкаре возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества в отношении местной жительницы. Женщина 1961 года рождения лишилась 165 тыс. рублей.

Эксперт рассказала о способе распознать мошенника по его речи

По словам потерпевшей, ей поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником банка. Он поинтересовался, не выдавала ли женщина доверенность на снятие накоплений с банковских счетов. Сыктывкарка заявила, что не позволяла кому-либо проводить с ее счетами какие-либо операции. Тогда собеседник обещал передать информацию в правоохранительные органы.

Спустя некоторое время женщине поступил звонок от «следователя». Тот сообщил о возбуждении уголовного дела и рекомендовал перевести накопления на «безопасный счет». Женщина выполнила инструкции и осуществила переводы по реквизитам, которые продиктовал собеседник. Об этом пишет ИА «Комиинформ».

После переводов женщина в приложении увидела, что деньги перечислялись на различные номера телефонов в другие регионы. Связаться с «представителем банка» женщина не смогла.

В полиции напоминают, что настоящие сотрудники банков не просят клиентов снимать средства со счетов или переводить деньги по каким-либо реквизитам. Также банки не оповещают клиентов о подозрительных операциях.

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