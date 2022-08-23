МО РФ: российские войска вышли к административной границе Николаевской области

Российские войска в ходе наступления на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки вышли к административной границе Николаевской области. Также в наступлении участвовали силы Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР), 23 августа сообщили в Минобороны России.

Союзные силы ликвидировали подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ.

«Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 кв. км», — заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Под контроль взято 36 кв. км Херсонской области, населенный пункт Комсомольское Николаевской области.

В районе Артемовска союзные силы вплотную продвинулись к населенному пункту Зайцево, который является важным узлом обороны города, отметила «Газета.Ru». Также развивается наступление на Донецком направлении, взято под контроль 75% Марьинки.

22 августа армия РФ нанесла точные огневые удары по всей линии соприкосновения — от Харьковской до Николаевской области. Только в Донбассе три украинские бригады потеряли до 100 националистов, два танка и 15 автомобилей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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