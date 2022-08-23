Тюменские школы установят «входные фильтры» с 1 сентября

В школах Тюменской области с 1 сентября введут «входные фильтры». Это позволит разделить потоки учащихся и избежать скопления в помещении.

Кроме того, будут соблюдаться и другие меры профилактики инфекционных заболеваний: организация генеральных уборок и дополнительной дезинфекции кабинетов.

Megatyumen.ru со ссылкой на региональный департамент образования и науки сообщает, что решение о закрытии классов, групп на карантин, переводе школьников на дистанционное обучение, введении масочного режима будут принимать с учетом эпидемиологической ситуации.

Роспотребнадзор ранее рекомендовал приостанавливать образовательный процесс в том случае, если 20% и более детей болеют, уточняет «Наш город».

Ранее сообщалось, что национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи разработал новую версию вакцины «Спутник V». Она эффективна против штаммов коронавируса «Дельта» и «Омикрон». Отмечается, что во время испытаний нового препарата было зафиксировано достоверное снижение вирусной нагрузки на легкие у животных, зараженных «Омикрон»-штаммом коронавируса BA5.