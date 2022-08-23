В ВСУ назвали адом бои с российскими войсками в Донбассе
Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвали бои против российских войск в Донбассе адом. Об этом 21 августа пишет французское издание Le Figaro.
Корреспонденты Le Figaro поговорили с несколькими украинскими военными в Краматорске, который находится под контролем Киева. По словам военнослужащих, российские войска имеют перед ВСУ колоссальное превосходство.
Один из военных рассказал изданию, что их позиции подвергаются обстрелам 40–60 раз в день, а украинская сторона может ответить максимум десятью залпами.
Кроме того, военнослужащие сообщили, что пока ни разу не применяли зарубежные САУ Caesar, гаубицы М-777 или реактивные установки HIMARS.
«Семьсот семьдесят седьмых я не видел ни одной. Но я видел много «двухсотых» и «трехсотых»… Мы только что вернулись с двухнедельных боев. Это ад»», — поделился украинский боец.
Ранее 23 августа The New York Times допустила, что из-за сокращения поставок дальнобойного оружия Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут перейти к тактике ближнего боя. Сообщалось что Вашингтон опасается истощения своего арсенала ракет и создания таким образом угрозы своей боеготовности. Поэтому США ограничили число отправленных на Украину реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS до 16.
Ранее, 17 августа, газета Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики сообщила, что в июле шесть крупных европейских стран не дали Украине никаких двусторонних военных обещаний. Отмечалось, что с отказом в военной поддержке со стороны Европы Киев столкнулся впервые после начала российской спецоперации по защите Донбасса.
Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.