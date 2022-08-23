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В Подмосковье ребенка насмерть придавило горкой на детской площадке

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Фото: СК России по Московской области
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В Подмосковье на мальчика упала металлическая горка на детской площадке, от полученных травм ребенок скончался на месте. Об этом сообщила 23 августа пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Московской области.

Инцидент произошел накануне в поселке Деденево Дмитровского городского округа. По факту смерти мальчика возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Как отмечает «Газета.Ru», прокуратура начала проверку случившегося.

Ранее, 18 августа, сообщалось, что в Новосибирске во время утренней прогулки в детском саду погибла пятилетняя девочка. По данным следствия, она осталась без контроля со стороны сотрудников детсада, упала при езде на детском двухколесном самокате и ударилась головой об асфальт. Ребенок скончался на месте. По факту смерти девочки возбуждено уголовное дело.

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