Экономика Европы оказалась в кризисе из-за затяжного конфликта на Украине именно в тот год, который должен был «стать звездным для Еврсоюза» (ЕС). Об этом 23 августа написал журналист Балаж Кораньи в статье для агентства Reuters.

«Постпандемийная эйфория от возможности тратить, поддерживаемая обильными государственными расходами, должна была стимулировать экономику и помочь усталым домохозяйствам вернуть чувство нормальности после двух ужасных лет. Но всё изменилось 24 февраля. Нормальность исчезла, и кризис стал постоянным», — замечается в публикации.

Автор напомнил, что Евросоюз объявил об отказе от российского газа к 2027 году, однако за такую «независимость» ему придется платить. В частности, обычным гражданам уже этой осенью придется мириться с холодом дома и в офисах, считает Кораньи. Такие изменения, по мнению публициста, очень драматичны для Евросоюза.

«Год назад большинство прогнозистов предсказывали экономический рост на 2022 год около 5%. Теперь зимний спад становится базовым сценарием», — указал он.

Ранее во вторник опрошенные «Известиями» эксперты дали прогноз, что цена на газ в Европе может достичь $4 тыс. за 1 тыс. кубометров уже в первой половине сентября. Основная причина роста цен на газ в Европе — это снижение поставок из России и повышенный спрос на топливо.

В то же время бывший глава правящей партии «Слуга народа» Украины, депутат Верховной рады Дмитрий Разумков выразил мнение, что Киев должен начать воровать газ из России, который идет по газопроводу Уренгой – Поморы – Ужгород, и продавать его самостоятельно в страны ЕС. Разумков считает, что свои действия Киев должен «оправдывать» тем, что Россия добилась воссоединения Крыма и поэтому теперь Украине можно «реквизировать» активы РФ.

В свою очередь, премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем отметил, что Европа продолжит зависеть еще год или два от российских нефти и газа.

Ранее, 17 августа, американское издание The Hill сообщило, что сотни тысяч людей в Европе могут погибнуть зимой из-за приверженности правительств стран зеленой энергетике.

14 июля обозреватель американского журнала Fоreign Policy Кристина Лу заявила, что Европа не в силах справиться с энергетическим кризисом и ей грозит дефицит газа. Лу напомнила, что жители Европы уже выражают недовольство из-за увеличения цен на товары и инфляционного давления.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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