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Пенсионерка в Приангарье провела в тайге сутки без еды и воды

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В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области сутки продолжались поиски пожилой женщины, отправившейся в лес за грибами. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области пишет, что сообщение о пропавшей в лесу в районе деревне Батхай 67-летней женщине поступило в полицию днем 20 августа. Поиски начались незамедлительно, в них участвовало 60 человек — сотрудники уголовного розыска, участковые, спасатели и представители местной администрации.

Примерно через сутки женщину обнаружили. При себе у нее не было питьевой воды и еды. По словам женщины, она не пыталась самостоятельно выбраться из леса, чтобы не сбиться с пути. Кроме того, она опасалась, что ей не хватит сил пройти большое расстояние.

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