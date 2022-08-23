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The New York Times допустила переход ВСУ к тактике ближнего боя

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Из-за сокращения поставок дальнобойного оружия Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут перейти к тактике ближнего боя. Об этом 23 августа сообщила газета The New York Times.

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Отмечается, что новый пакет помощи США позволит Украине начать контрнаступление на юге страны.

При этом Вашингтон опасается истощения своего арсенала ракет и создания таким образом угрозы своей боеготовности. Поэтому США ограничили число отправленных на Украину реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS до 16.

Также в США признали, что ВСУ не добились существенного прогресса на поле боя, поскольку они испытывают нехватку войск и боевой мощи, сообщил изданию высокопоставленный чиновник.

Ранее, 17 августа, газета Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики сообщила, что в июле шесть крупных европейских стран не дали Украине никаких двусторонних военных обещаний. Отмечалось, что с отказом в военной поддержке со стороны Европы Киев столкнулся впервые после начала российской спецоперации по защите Донбасса.

До этого, 9 августа, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что заявления киевской стороны о планах начать контрнаступление на Херсон были частью информационно-психологической операции. По его словам, Киев ведет против Москвы креативную войну, ключевой задачей которой является деморализация Вооруженных сил России.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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