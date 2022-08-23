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МИД Казахстана вызвал посла Украины Врублевского из-за его слов об убийстве русских

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В МИД Казахстана вызвали посла Украины в республике Петра Врублевского после высказывания о русских. Об этом во вторник, 23 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

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Заместитель министра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев встретился с послом Украины в Казахстане Петром Врублевским, в ходе встречи послу выразили протест в связи с его высказываниями в интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову 21 августа, уточняет сайт kp.ru.

В МИДе выразили позицию «о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства». Отмечается также, что подобные действия наносят урон дружественным отношениям между государствами, отмечает телеканал «Звезда».

В интервью Врублевский заявил о том, что чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать следующему поколению, пишет НСН.

22 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такое может говорить только посол террористического режима, пишет RT. Он также обратила внимание на то, что украинские представители начали открыто говорить о «национальных чистках» в отношении россиян, пишет Life.ru.

В тот же день на высказывания посла Украины в Казахстане обратили внимание в Следственном комитете РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил дать им юридическую оценку, уточняет телеканал «360».

Ассамблея народа Казахстана также осудила слова посла Украины о русских. В обращении говорится, что дипломатия должна служить идеалам мира и сотрудничества, а не для разжигания ненависти и вражды.

Кроме того, по данным «Ридуса», в Казахстане появилась петиция с требованием депортации Петра Врублевского.

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