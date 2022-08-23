В России в 2022 году ожидается резкое падение продаж легковых машин
Гендиректор «Москвича» Дмитрий Пронин, выступая 23 августа на международном московском автомобильном форуме IMAF-2022, сообщил, что падение продаж легковых авто в России в 2022 году он оценивает в 50%. Его оценку ситуации привело агентство экономической информации «Прайм».
Гендиректор автозавода «Москвич» Дмитрий Пронин спрогнозировал падение продаж легковых машин в России в 2022 году на 50%, до 770 тыс. штук.
«Сегодня показатели спроса на легковые автомобили оцениваются существенно ниже — на 50%, чем в 2021 году, — и прогнозные показатели строятся на цифре 770 тыс. автомобилей на конец 2022 года», — заявил он, выступая на форуме IMAF-2022.
Пронин также отметил, что ожидать восстановления российского рынка надо не раньше 2024 года. По оценке специалиста, российский рынок к 2026 году должен составить 1,69 млн легковых автомобилей.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в июне 2022 года продажи легковых автомобилей и LCV в России снизились на 82%. В лидерах продаж в июне текущего года стали автомобили марок «АвтоВАЗ», KIA, Группы ГАЗ и Hyundai.
4 августа стало известно, что топ-10 самых популярных автомобилей в России по итогам июля 2022 года возглавила Lada Granta. На втором месте рейтинга Lada Vesta. Третий результат показала корейская модель Kia Rio. Лидером среди сегмента SUV стал китайский кроссовер Geely Coolray.