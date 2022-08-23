Пассажирка «скорой» пострадала в ДТП в Новосибирске

В Новосибирске в результате ДТП пострадала пассажирка кареты скорой помощи. Авария произошла поздно вечером 22 августа в Калининском районе города, сообщает издание VN.ru.

«За рулем автомобиля скорой помощи марки Ford Transit находился водитель 1979 года рождения. Он допустил наезд на препятствие — перила. Второй участник ДТП 1993 года рождения, следовавший на автомобиле Mazda, врезался в светофор», — прокомментировала представитель областной полиции Наталья Жуласова.

В результате ДТП пострадала женщина 1991 года рождения, которая находилась в карете скорой помощи. Ее доставили в медучреждение. Кем она была — фельдшером или пациентом, не уточняется.

В минздраве Новосибирской области VN.ru объяснили, что в аварию, по всей видимости, попал экипаж «скорой» из частного учреждения.

В ночь на 15 августа в Нижнем Тагиле столкнулись Hyundai Accent, который угнала группа подростков, и карета скорой помощи. В результате погибли пять человек, в том числе фельдшер, 16-летний водитель легковушки и трое его пассажиров.