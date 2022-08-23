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Эксперт назвал допуск инспекции МАГАТЭ на ЗАЭС ключевым вопросом

Эксперт Лукьянов: сейчас ключевой вопрос — это допуск инспекции МАГАТЭ на ЗАЭС
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Научный директор клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов 23 августа оценил весомость обсуждения на заседании Совета Безопасности ООН факта обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны Украины.

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По его словам, Совбез ООН является авторитетной и признанной всеми площадкой — «что бы ни происходило и как ни относиться к эволюции разных институтов, ничего более солидного, чем ООН, пока нет».

«Обезопасить ЗАЭС от обстрелов может только договоренность противостоящих сторон воздерживаться от боевых действий. Пока на это не похоже. ООН в принципе могла бы сыграть определенную роль — посредническую, умиротворительную, и, собственно, [генсек ООН Антониу] Гутерриш пытается это делать», — сказал Лукьянов в беседе с «Известиями».

Эксперт отметил, что сейчас ключевой вопрос — это допуск инспекции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на объект.

«Думаю, если абстрагироваться от риторики, которая, безусловно, будет очень обильно звучать на Совбезе и на площадке ООН, то практически вопрос в этом: чтобы МАГАТЭ могла туда попасть и посмотреть, что там происходит. Публично, а в большей степени непублично именно это и будут решаться», — заключил он.

Накануне заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский сообщил, что Россия запросила срочное заседание СБ ООН по факту обстрелов ЗАЭС. Заседание назначено на 22:00 по мск 23 августа. Российская сторона попросила выступить на заседании лично Генсека ООН Гутерриша.

21 августа пресс-служба Белого дома сообщила, что в ходе телефонного разговора президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон, британский премьер-министр Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили необходимость прекращения военной эскалации на территории Запорожской атомной электростанции.

Днем ранее по ЗАЭС был нанесен удар 155-миллиметровыми снарядами стандарта НАТО. В администрации Энергодара подтвердили, что у снарядов американские взрыватели. Снаряды упали на территории атомной станции около административных зданий. Критические объекты не повреждены.

19 августа сообщалось, что российская сторона предоставила другим участникам Совета Безопасности ООН письма, в которых была информация о провокациях Киева в отношении Запорожской АЭС и их возможных последствиях. В частности, в письме было подчеркнуто, что замалчивание американской стороны относительно вопроса обстрелов Запорожской АЭС только поощряет действия украинских войск.

Запорожская АЭС взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса. Как отметил 11 августа постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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