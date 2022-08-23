Военкор «Известий» показал последствия обстрела центра Донецка

Военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин показал последствия обстрела центра Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, обстрел длился около 20 минут. На кадрах видны поврежденные от обломков зданий автомобили.

Военкор «Известий» Александр Сафиулин показал последствия прилета снарядов украинских войск по зданию администрации главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина.

По словам журналиста, боевики попали в здание несколько раз прямой наводкой. По предварительным данным, было выпущено пять снарядов.

23 августа в здании администрации главы ДНР начался пожар в результате обстрела ВСУ. Снаряды попали в фасад, также пострадало правое крыло и верхний этаж.

Тогда же мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о нанесении украинскими войсками ударов по жилым кварталам города. Он добавил, что под обстрелом находится центр Донецка, обстрелы в том числе ведутся в районе торгового центра Green Plaza. По словам мэра, зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом.

Позднее Кулемзин написал в Telegram-канале, что в результате обстрела Ворошиловского района Донецка погиб молодой человек 2004 года рождения.

По последним данным, всего погибли три человека.

Украинские войска регулярно обстреливают Донецк и другие населенные пункты Донбасса.

Накануне представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что ночью украинские подразделения обстреляли территорию республики с использованием боеприпасов НАТО. Десять снарядов натовского калибра 155 мм были выпущены по Буденновскому и Ленинскому районам Донецка.

20 августа стало известно, что во время атаки украинских боевиков на Киевский район погиб мирный житель. До этого, 14 августа, сообщалось о двух жертвах обстрела Донецка со стороны ВФУ. Тогда же из-за ракетного удара ВСУ по Энергодару погиб мирный житель и получила ранения девушка.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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