Уголовное дело возбудили после попытки кражи моста в Астраханской области
Полиция в Астраханской области возбудила уголовное дело после попытки кражи части моста. Злоумышленники пытались забрать секцию понтонной переправы.
В дежурную часть обратился представитель предприятия в Красноярском районе. Он сообщил, что неизвестные пытаются похитить секцию моста с берега реки Ахтуба. Об этом сообщает «Астрахань 24». Примерная стоимость конструкции составляет 52 тыс. рублей.
Прибывшие на место сотрудники МВД задержали ранее не судимого мужчину 1971 года рождения и его 45-летнего товарища, который уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Задержанные использовали газосварочный аппарат и планировали увезти секцию моста на «Газели».
Подозреваемые сообщили, что намеревались сдать часть переправы на металлолом.