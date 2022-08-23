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Запчасти для китайских кроссоверов подорожали почти вдвое

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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/ChinaFotoPress
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Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) проанализировало цены в России на оригинальные запчасти для китайских кроссоверов. За год, с августа 2021 года по август текущего года, цены на запчасти выросли на 39–128%. Об этом «Известиям» 23 августа сообщили в НАПИ.

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Стоимость оригинальных запчастей от автопроизводителей считали для кроссоверов по страховой корзине для легковых автомобилей по состоянию на август 2022 года.

Специалисты выяснили, что в период с августа 2021 по август 2022 года самой дорогой деталью стало заднее крыло. За год оно подорожало на 128,6%. В августе 2021 года крыло стоило в среднем 27 671 рубль, а в августе 2022 года цена составила 63 246 рублей.

Колесный диск тоже вышел одной из дорогих деталей: цена на него возросла на 118,2%. Задний бампер для китайских кроссоверов подорожал на 84,4%.

В число подорожавших оригинальных запчастей вошли также крышка капота (+99,5%), решетка радиатора (+80,7%) и подушка безопасности (+77,6%).

Наименее дорогими деталями для кроссоверов китайских брендов специалисты назвали передние двери. Каждая подорожала на 39,1%. Чуть дороже стали задние двери для этих машин. С августа 2021 года по август текущего стоимость этих деталей возросла на 39,8%.

18 августа «Автостат» подсчитал, что в России на 1 июля 2022 года насчитывалось 829,8 тыс. автомобилей китайских марок, что составляет 1,8% от общего числа зарегистрированных легковых машин. Свыше четверти (27,8%) всех «китайцев» в РФ представлены маркой Chery. За ней идут Geely и Lifan.

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