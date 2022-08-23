Два человека погибли в ДТП с участием грузовика в Саратовской области
В Гагаринском районе Саратовской области в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли два человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Авария произошла утром 23 августа на 277-м км автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград. По предварительным данным, недалеко от села Клещевка столкнулись Toyota RAV4 и грузовик Scania, следовавший из Челябинска, пишет ИА «Взгляд-инфо».
В результате ДТП водитель и пассажир легковушки получили различные травмы, от которых скончались на месте. Как уточнил начальник управления обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения Юрий Юрин, погибли 56-летний мужчина и 54-летняя женщина.
Спасателям пришлось деблокировать тела жертв ДТП при помощи гидравлического инструмента. Все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
Вечером 22 августа крупное ДТП произошло в Приморском крае. На трассе Владивосток — Хабаровск столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Три человека, включая ребенка, погибли, еще трое, включая двоих детей, пострадали.