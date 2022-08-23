Три человека утонули в Тамбовской области за неделю
За минувшую неделю в Тамбовской области утонули три человека. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру» со ссылкой на региональное управление МЧС.
16 августа тело 64-летнего мужчины обнаружили в реке Лесной Воронеж в селе Староюрьево. По данным следствия, погибшего заметил подросток, который пришел купаться в это же место. 20 августа тело 38-летнего жителя региона извлекли из пруда Гигант в селе Старая Криуша.
20 августа 11-летний мальчик утонул во время купания в пруду Круча в Рассказовском районе. Ребенок плавал и нырял вместе с другом. Когда мальчик пропал, его товарищ обратился за помощью. 21 августа тело из воды извлекли водолазы.
Также в МЧС сообщили о 101 пожаре за неделю. Травмы получили два человека.