Названы основные причины смертельных случаев на железных дорогах Подмосковья

170 человек погибли на железной дороге в Московской области с начала года. Чаще всего к трагедии приводил переход путей в неположенном месте. Об этом зампред правительства Подмосковья Анна Кротова рассказала во вторник, 23 августа, в ходе оперативного совещания с губернатором региона Андреем Воробьевым.

«За три года пассажиропоток на железнодорожном транспорте вырос на 33%, поезда пользуются популярностью. Вместе с тем нельзя забывать, что железная дорога — место повышенной опасности», — цитирует ее телеканал «360».

Специалисты минтранса Подмосковья проанализировали все смертельные случаи с начала года и выявили наиболее частые причины их возникновения. Выяснилось, что 89 человек из 170 погибли, переходя пути в неположенном месте. При этом почти всегда в 600–800 м от места трагедии был санкционированный переход, пишет РИАМО.

Еще 34 человека умерли, прыгая с платформ. Таким образом они пытались сократить время на обходах или просто не хотели платить за проезд.

Для повышения безопасности в Московской области за три года было построено 30 новых переходов через пути, пишет REGNUM. До конца декабря будут открыты переходы в Дедовске, Люберцах, Раменском, Реутове и Химках, а в 2023 году — в Ленинском и Серпухове. Также в этом году идет строительство шести путепроводов в Аникеевке, Апрелевке, Быково, Лесном Городке, Лобне, Опалихе и Раменском.

В ведомстве призывали пассажиров поездов пользоваться только санкционированными переходами и быть внимательными при переходе путей — не отвлекаться на телефон, не слушать музыку, не нарушать правила перехода и не прыгать с платформ.

16 июля поезд, следующий по маршруту Москва — Монино, насмерть сбил мужчину и женщину на платформе Яуза. Погибшие пытались забраться на платформу в момент трагедии.

Ранее, 27 марта, сообщалось, что электричка сбила насмерть мужчину и женщину на юге Москвы, несчастный случай произошел на платформе на улице Подольских Курсантов. Кроме того, поезд зацепил еще одного человека, которого затянуло под платформу. Пострадавший выжил.