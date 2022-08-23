Реклама
Прямой эфир
Общество
Церемония прощания с политологом и журналисткой Дугиной завершилась в Москве
Мир
В ЕК предупредили о самой сильной за 500 лет засухе в Европе
Мир
Союзные силы установили контроль над частью Николаевской области
Мир
В Казахстане ассоциация русских призвала объявить персоной нон грата посла Украины
Мир
Глава МИД Турции заявил о заинтересованности стран НАТО в конфликте на Украине
Экономика
VK объявил о покупке «Дзена» и «Новостей» у «Яндекса»
Армия
Российские ракетоносцы и истребители пролетели над Японским морем
Общество
В Подмосковье задержали сотрудницу банка за хищение 10 млн рублей
Мир
При обыске в поместье Трампа нашли более 300 секретных документов
Мир
Послу Украины в Казахстане выразили протест после высказывания о русских
Мир
В США указали на превышение Байденом количества отпускных дней над рабочими
Мир
Оспа обезьян зафиксирована во всех 50 штатах США

Названы основные причины смертельных случаев на железных дорогах Подмосковья

Переход путей в неположенном месте стал основной причиной смертельных случаев на железных дорогах Подмосковья
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

170 человек погибли на железной дороге в Московской области с начала года. Чаще всего к трагедии приводил переход путей в неположенном месте. Об этом зампред правительства Подмосковья Анна Кротова рассказала во вторник, 23 августа, в ходе оперативного совещания с губернатором региона Андреем Воробьевым.

С небес на рельсы: продажи железнодорожных билетов выросли на 21%
На каких направлениях назначат дополнительные поезда на майские праздники

«За три года пассажиропоток на железнодорожном транспорте вырос на 33%, поезда пользуются популярностью. Вместе с тем нельзя забывать, что железная дорога — место повышенной опасности», — цитирует ее телеканал «360».

Специалисты минтранса Подмосковья проанализировали все смертельные случаи с начала года и выявили наиболее частые причины их возникновения. Выяснилось, что 89 человек из 170 погибли, переходя пути в неположенном месте. При этом почти всегда в 600–800 м от места трагедии был санкционированный переход, пишет РИАМО.

Еще 34 человека умерли, прыгая с платформ. Таким образом они пытались сократить время на обходах или просто не хотели платить за проезд.

Для повышения безопасности в Московской области за три года было построено 30 новых переходов через пути, пишет REGNUM. До конца декабря будут открыты переходы в Дедовске, Люберцах, Раменском, Реутове и Химках, а в 2023 году — в Ленинском и Серпухове. Также в этом году идет строительство шести путепроводов в Аникеевке, Апрелевке, Быково, Лесном Городке, Лобне, Опалихе и Раменском.

В ведомстве призывали пассажиров поездов пользоваться только санкционированными переходами и быть внимательными при переходе путей — не отвлекаться на телефон, не слушать музыку, не нарушать правила перехода и не прыгать с платформ.

16 июля поезд, следующий по маршруту Москва — Монино, насмерть сбил мужчину и женщину на платформе Яуза. Погибшие пытались забраться на платформу в момент трагедии.

Ранее, 27 марта, сообщалось, что электричка сбила насмерть мужчину и женщину на юге Москвы, несчастный случай произошел на платформе на улице Подольских Курсантов. Кроме того, поезд зацепил еще одного человека, которого затянуло под платформу. Пострадавший выжил.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022