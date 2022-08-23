Памятник летчикам экипажа Кузина восстановят в Мурманской области

В поселке Ревда (Мурманская область) отремонтируют памятник летчикам экипажа капитана Кузина, которые погибли в 1942 году. На эти цели власти направят 10,5 млн рублей.

Жители поселка в социальных сетях сообщили, что монумент пришел в упадок. На данную информацию отреагировал Центр управления регионом. Средства на восстановление памятника заложены в бюджете на 2023 год. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

Вице-губернатор Оксана Демченко отметила, что перед началом ремонта на монументе необходимо провести профилактические работы. Это позволит уменьшить риск дальнейшего разрушения.

Ранее сообщалось, что в Волгограде планируют отреставрировать братскую могилу на площади Ленина и мемориал на Аллее героев. Оба объекта признаны культурным наследием.