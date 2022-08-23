Delivery Club после перехода к «Яндексу» продолжит работу под своим брендом

Сервис по доставке еды Delivery Club сохранит свой бренд после сделки «Яндекса» и социальной сети «ВКонтакте». Об этом во вторник, 23 августа, сообщил глава «Яндекс.Еды» Роман Маресов.

По его словам, сайт и приложение сервиса останутся, потому «пользователи не почувствуют сильных изменений».

Ранее в этот день стало известно, что в ходе покупки платформ «Дзен» и «Новости» руководство VK решило передать «Яндексу» сервис Delivery Club.

«После закрытия сделки Delivery Club и «Яндекс Еда» перейдут на единую технологическую платформу. За счет этого плотность заказов, то есть их число на квадратный километр, станет выше. Курьеры смогут выполнять больше доставок в пределах района», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы «Яндекса».

Delivery Club — это крупнейший сервис доставки еды и продуктов в России. Был запущен в 2009 году. Изначально он работал исключительно в формате маркетплейса и специализировался только на доставке готовой еды, объединяя в себе различные рестораны с собственными курьерами, позднее же Delivery Club организовал собственную службу курьерской доставки, пишет сайт kp.ru.

Бывшая медийная страница «Яндекса» после закрытия сделки с ВК станет порталом Dzen.ru, пишет REGNUM. Как утверждается, агрегатор новостей «Яндекса» теперь будет находиться на странице платформы «Дзен», отмечает телеканал «Звезда». Уточняется, что «Дзен» сохранит действующие инструменты монетизации контента для авторов.

Также сообщалось, что «Яндекс» выпустит новое приложение с «Алисой» для Android, которое получит название «Яндекс Старт», пишет «Москва 24».

Это крупнейшая сделка в российском IT-сегменте. Компании подписали обязывающие документы. Закрытие сделки планируется до конца 2022 года после получения ряда регуляторных одобрений, пишет НСН. Впоследствии VK получит права на технологии и товарные знаки двух сервисов — «Дзен» и «Новости».

В пресс-службе VK рассказали, что предприятие выйдет из состава участников «О2О холдинга», однако останется стратегическим партнером «Сбера». Компании продолжат сотрудничать «в различных направлениях».

Гендиректор VK Владимир Кириенко отметил, что создание и развитие комфортных для пользователей контентных сервисов — основная стратегическая задача компании, отмечает телеканал «360».