Столичные водители стали пренебрегать ремнем безопасности

В Москве за семь месяцев 2022 года сотрудниками столичной ГИБДД пресечено более 2,2 млн нарушений правил применения ремней безопасности. Об этом 23 августа сообщил официальный Telegram-канал столичной Госавтоинспекции.

За семь месяцев текущего года инспекторами ГИБДД Москвы было пресечено 2 212 467 административных нарушений, предусмотренных ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности). В столичной ГИБДД подчеркнули, что из общего числа таких нарушений 51 943 было зафиксировано сотрудниками ДПС.

В ведомстве отметили, что с начала 2022 года в Москве было зарегистрировано 62 ДТП, в которых зафиксированы нарушения правил применения ремней безопасности в автомобиле. В результате таких дорожных аварий три человека погибли и 89 получили ранения различной степени тяжести, отметили полицейские.

12 августа столичная Госавтоинспекция обнародовала данные за семь месяцев 2022 года по нарушениям ПДД. По статистике инспекторов ДПС, пешеходы в Москве оказались более законопослушными, чем водители. Полицейские со стороны пешеходов выявили 95 362 нарушений ПДД, тогда как водители нарушили правила дорожного движения 109 041 раз.