Дугин прокомментировал посмертное награждение дочери орденом Мужества

Философ Александр Дугин на церемонии прощания с дочерью Дарьей заявил, что чувствует ее радость от награждения орденом Мужества. Об этом он рассказал 23 августа.

«Она любила славу, которая ее не доставала, и ее мало хвалили. И сейчас, когда президент наградил ее орденом Мужества, я прям чувствую, как она радуется...Вот видишь, папа, какой я молодец», — сказал отец погибшей журналистки.

Самая большая цена, которая заплачена, может быть оправдана только победой, подчеркнул Дугин. Желанием его дочери было сражение за Россию, она погибла за народ.

Дугин поблагодарил всех, кто пришел проститься с Дарьей. Церемония прощания с журналисткой и общественным деятелем прошла 23 августа в телецентре «Останкино». Проводить ее в последний путь пришли близкие, коллеги и активисты.

Соболезнования семье погибшей направил президент России Владимир Путин. Он назвал убийство журналистки подлым, жестоким преступлением. Накануне глава государства наградил журналистку посмертно орденом Мужества. Награду отцу погибшей вручил полпред в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

Дугина погибла вечером 20 августа. На автомобиле Toyota Land Cruiser она направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

Спустя два дня ФСБ заявила о раскрытии преступления. Выяснилось, что исполнительница убийства — гражданка Украины Наталья Вовк, преступление было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. По данным ведомства, Вовк приехала в Россию вместе с дочерью Софией Шабан и выехала в Эстонию после совершения убийства.