Посла Украины в Казахстане вызвали в МИД из-за высказывания об убийстве русских

Послу Украины в Казахстане Петру Врублевскому выражен протест в связи с его высказываниями об убийствах россиян. Как сообщила 23 августа пресс-служба МИД Казахстана, для этого дипломат был вызван в министерство, где у него состоялась встреча с заместителем министра Ермухамбетом Конуспаевым

«Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами», — заявили в дипломатическом ведомстве.

Поводом послужило интервью посла от 21 августа казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову, в котором посол говорит о том, что киевский режим старается убивать как можно больше русских.

Ранее во вторник Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана (АРСК) также призвала МИД страны объявить посла Украины в Нур-Султане Врублевского персоной нон грата в связи с его высказываниями. В ассоциации добавили, что подобные демарши посягают на мир и согласие в Казахстане, где проживает более 120 этносов, включая русских и украинцев.

Накануне глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил дать юридическую оценку призыву посла Украины в Казахстане Петра Врублевского «убить как можно больше русских». Он дал указание следователям центрального аппарата в рамках возбужденных уголовных дел дать юридическую оценку заявлениям дипломата.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание Врублевского о том, что «чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать следующему поколению», такие слова может говорить только посол террористического режима.