Реклама
Прямой эфир
Мир
В Казахстане ассоциация русских призвала объявить персоной нон грата посла Украины
Мир
Глава МИД Турции заявил о заинтересованности стран НАТО в конфликте на Украине
Армия
Российские ракетоносцы и истребители пролетели над Японским морем
Экономика
VK объявил о покупке «Дзена» и «Новостей» у «Яндекса»
Общество
В Подмосковье задержали сотрудницу банка за хищение 10 млн рублей
Мир
При обыске в поместье Трампа нашли более 300 секретных документов
Мир
Послу Украины в Казахстане выразили протест после высказывания о русских
Мир
В США указали на превышение Байденом количества отпускных дней над рабочими
Мир
Оспа обезьян зафиксирована во всех 50 штатах США
Общество
ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Свердловской области
Мир
МИД Эстонии не стал опровергать заявление ФСБ о бежавшей в страну подозреваемой Вовк
Мир
Посольство США призвало граждан немедленно покинуть Украину

Посла Украины в Казахстане вызвали в МИД из-за высказывания об убийстве русских

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Послу Украины в Казахстане Петру Врублевскому выражен протест в связи с его высказываниями об убийствах россиян. Как сообщила 23 августа пресс-служба МИД Казахстана, для этого дипломат был вызван в министерство, где у него состоялась встреча с заместителем министра Ермухамбетом Конуспаевым

Боевая способность: Путин анонсировал военные учения РФ и Казахстана
И обсудил с Макроном визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

«Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами», — заявили в дипломатическом ведомстве.

Поводом послужило интервью посла от 21 августа казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову, в котором посол говорит о том, что киевский режим старается убивать как можно больше русских.

Ранее во вторник Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана (АРСК) также призвала МИД страны объявить посла Украины в Нур-Султане Врублевского персоной нон грата в связи с его высказываниями. В ассоциации добавили, что подобные демарши посягают на мир и согласие в Казахстане, где проживает более 120 этносов, включая русских и украинцев.

Накануне глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил дать юридическую оценку призыву посла Украины в Казахстане Петра Врублевского «убить как можно больше русских». Он дал указание следователям центрального аппарата в рамках возбужденных уголовных дел дать юридическую оценку заявлениям дипломата.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание Врублевского о том, что «чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать следующему поколению», такие слова может говорить только посол террористического режима.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022