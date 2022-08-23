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В Германии объяснили провал визита Шольца в Канаду ради газа

Die Zeit: Германии не удастся быстро получить доступ к канадскому газу
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Фото: REUTERS/Carlos Osorio
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Попытка канцлера Германии Олафа Шольца договориться с премьер-министром Канады Джастином Трюдо о поставках сжиженного природного газа (СПГ) закончилась провалом. Об этом во вторник, 23 августа, пишет обозреватель немецкой газета Die Zeit Петра Пинцлер.

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По словам автора статьи, просьба Шольца не получила одобрения из-за того, что при нынешних ценах экспорт СПГ в Европу не окупается, и канадская сторона вряд ли сможет выйти на окупаемость в будущем. Поэтому попытки федерального правительства получить больше газа в Канаде, считает он, в ближайшее время также не увенчаются успехом.

Кроме того, как пишет Пинцлер, газовые месторождения Канады находятся на западе страны, что делает экономически эффективной морскую транспортировку в Азию, но не в Европу.

«Чтобы канадскому газу попасть в Европу, ему сначала нужно будет пройти через весь континент по трубопроводу», — указал он, делая вывод, что голубое топливо из Канады вряд ли пересечет Атлантику этой или следующей зимой.

Накануне Шольц прибыл в Монреаль, чтобы договориться о поставках канадского газа в Германию вместо российского. Он отметил, что «Канада обладает такими же богатыми полезными ископаемыми, как и Россия, с той лишь разницей, что это надежная демократия».

Шольц также добавил, что Германия хочет особенно тесно взаимодействовать с Канадой в вопросе выстраивания экономики на основе зеленого водорода и намерена подписать соглашение о тесной кооперации в данной области.

Поставки газа в ФРГ упали из-за проблем с возвращением турбины для газопровода «Северный поток», которые возникли в результате антироссийских санкций. Компания не могла вернуть турбины с техобслуживания из Канады. Из-за этого приток газа в ФРГ по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В итоге в стране начался газовый кризис.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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