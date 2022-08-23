В Германии объяснили провал визита Шольца в Канаду ради газа

Попытка канцлера Германии Олафа Шольца договориться с премьер-министром Канады Джастином Трюдо о поставках сжиженного природного газа (СПГ) закончилась провалом. Об этом во вторник, 23 августа, пишет обозреватель немецкой газета Die Zeit Петра Пинцлер.

По словам автора статьи, просьба Шольца не получила одобрения из-за того, что при нынешних ценах экспорт СПГ в Европу не окупается, и канадская сторона вряд ли сможет выйти на окупаемость в будущем. Поэтому попытки федерального правительства получить больше газа в Канаде, считает он, в ближайшее время также не увенчаются успехом.

Кроме того, как пишет Пинцлер, газовые месторождения Канады находятся на западе страны, что делает экономически эффективной морскую транспортировку в Азию, но не в Европу.

«Чтобы канадскому газу попасть в Европу, ему сначала нужно будет пройти через весь континент по трубопроводу», — указал он, делая вывод, что голубое топливо из Канады вряд ли пересечет Атлантику этой или следующей зимой.

Накануне Шольц прибыл в Монреаль, чтобы договориться о поставках канадского газа в Германию вместо российского. Он отметил, что «Канада обладает такими же богатыми полезными ископаемыми, как и Россия, с той лишь разницей, что это надежная демократия».

Шольц также добавил, что Германия хочет особенно тесно взаимодействовать с Канадой в вопросе выстраивания экономики на основе зеленого водорода и намерена подписать соглашение о тесной кооперации в данной области.

Поставки газа в ФРГ упали из-за проблем с возвращением турбины для газопровода «Северный поток», которые возникли в результате антироссийских санкций. Компания не могла вернуть турбины с техобслуживания из Канады. Из-за этого приток газа в ФРГ по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В итоге в стране начался газовый кризис.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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