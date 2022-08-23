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Президент Финляндии заявил о неподходящем моменте для налаживания связей с Россией

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Время для налаживания связей с Россией еще не наступило. Об этом 23 августа заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.

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«В нынешних условиях от прежних отношений Финляндии с Россией мало что осталось. Доверие утрачено, и нет никаких признаков нового начала. Сейчас не время для налаживания связей», — сказал он в ходе выступления на координационной встрече с руководителями финских дипломатических миссий в Хельсинки.

Отношения Москвы и Хельсинки ухудшились после начала российской спецоперации по защите Донбасса. В Финляндии активизировалась дискуссия о необходимости вступления страны в НАТО.

16 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет проблем с Финляндией, ее возможное вступление в НАТО не создает угроз для Москвы. Однако, по его словам, расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет ответную реакцию.

18 мая была Финляндия подала заявку на членство в альянсе. Она может стать членом НАТО после того, как все страны альянса ратифицируют протокол о вступлении государства в организацию и уведомят об этом правительство США.

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