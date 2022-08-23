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Путин провел переговоры с президентом Таджикистана

Путин обсудил с президентом Таджикистана подготовку к предстоящему саммиту ШОС в Самарканде
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Фото: ТАСС/Павел Быркин
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Российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Одной из тем разговора стал предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщила во вторник, 23 августа, пресс-служба Кремля.

Шире друг: к ШОС хотят присоединиться еще десять стран
Среди желающих — Катар, Сирия, ОАЭ, а также Непал, Камбоджа и другие государства

«Обсуждены некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных российско-таджикистанских отношений, а также тематика предстоящего в сентябре в Самарканде саммита Шанхайской организации сотрудничества», — говорится в сообщении.

Накануне Путин обсудил по телефону подготовку к саммиту с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Ранее, 29 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что на предстоящем саммите ШОС будет принята договоренность о расширении возможностей использования национальных валют во взаимной торговле. Кроме того, Лавров указал, что в ШОС сложился определенный консенсус относительно присоединения к ней Белоруссии в качестве полноправного члена.

Саммит ШОС пройдет 15 и 16 сентября в узбекском Самарканде. Все лидеры государств — членов организации уже подтвердили свое участие.

Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году подписанием соответствующей декларации главами Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. В последующие годы к ним присоединились Индия и Пакистан. Сотрудничество между государствами происходит на различных уровнях — от обеспечения стабильности и мира до обмена знаниями и технологиями в науке, культуре, образовании.

Государствами-наблюдателями при ШОС являются Афганистан, Иран, Монголия и Белоруссия. Партнеры — Шри-Ланка, Турция, Армения, Азербайджан, Камбоджа и Непал.

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