Четыре региона Черноземья получат 245 млн рублей на развитие пляжных зон

Курская, Воронежская, Тамбовская и Белгородская области получат 244,8 млн рублей на развитие пляжных зон и туристических маршрутов. Об этом сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на главы Ростуризма Зарину Догузову.

Всего ведомство получило 231 заявку из 82 регионов. Субсидии будут направлены на поддержку проектов в 44 регионах. Воронежская область получит 115,08 млн рублей, Курская область — 64,8 млн рублей, Белгородская область — 24,07 млн рублей, Тамбовская область — 40,9 млн рублей. Орловская и Липецкая области не набрали необходимого количества баллов по итогам рассмотрения заявок.

Финансирование направлено на создание и развитие пляжных зон на берегах рек, озер и морей. Также регионы смогут создавать национальные туристические маршруты. Также Ростуризм провел отбор регионов, которые получат субсидии на создание кемпингов и автокемпингов. Десять регионов получат 700 млн рублей. Грантовая поддержка будет оказана в 2023 году.