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Россияне стали чаще ездить в Белоруссию ради похода по магазинам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Россияне стали активнее интересоваться заграничными шопинг-турами на фоне ухода иностранных брендов из страны. Об этом 23 августа сообщает газета «Деловой Петербург» со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Заграница нам поможет: за чем россияне поехали в Белоруссию
Спрос на путешествия в соседнюю страну в последнее время значительно вырос

Туристические компании предлагают гражданам РФ отправиться за покупками в соседнюю страну — Белоруссию, где все еще работают магазины H&M, Adidas, Nike, Puma, Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uniqlo и другие. Как правило, путешественники приезжают в Минск на выходные и останавливаются в отеле, куда возвращаются с покупками. Наибольшим спросом подобные предложения пользуются у жителей Москвы.

По данным АТОР, после запуска шопинг-предложений доля сити-туров в продажах операторов уже составила 10–15%, а у некоторых представителей индустрии даже достигла 45–50%.

Кроме того, некоторые туроператоры включают в шопинг-туры предложение по оформлению карт Visa и Mastercard в местном банке, поскольку платежные системы перестали обслуживать российские финансовые организации.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «В круиз, за кофточками: в Петербурге вырос спрос на заграничные шопинг-туры».

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