Россияне стали чаще ездить в Белоруссию ради похода по магазинам
Россияне стали активнее интересоваться заграничными шопинг-турами на фоне ухода иностранных брендов из страны. Об этом 23 августа сообщает газета «Деловой Петербург» со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Туристические компании предлагают гражданам РФ отправиться за покупками в соседнюю страну — Белоруссию, где все еще работают магазины H&M, Adidas, Nike, Puma, Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uniqlo и другие. Как правило, путешественники приезжают в Минск на выходные и останавливаются в отеле, куда возвращаются с покупками. Наибольшим спросом подобные предложения пользуются у жителей Москвы.
По данным АТОР, после запуска шопинг-предложений доля сити-туров в продажах операторов уже составила 10–15%, а у некоторых представителей индустрии даже достигла 45–50%.
Кроме того, некоторые туроператоры включают в шопинг-туры предложение по оформлению карт Visa и Mastercard в местном банке, поскольку платежные системы перестали обслуживать российские финансовые организации.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «В круиз, за кофточками: в Петербурге вырос спрос на заграничные шопинг-туры».