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Детскую площадку в виде аэроплана установили во Владивостоке

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Новую детскую площадку в виде аэроплана установили на берегу Амурского залива во Владивостоке. Конструкция напоминает об истории города.

По данным Zr.media, в 1930-е годы в районе Второй речки располагался военный аэродром. Участок нынешней улицы Русской, который примыкает к берегу Амурского залива, выполнял функции взлетно-посадочной полосы. Именно поэтому детскую площадку решили выполнить в виде аэроплана, пояснили в дирекции общественных пространств Владивостока.

Благоустройство берега в районе улицы Татарской и Второй речки стартовало в 2021 году. Тогда на набережной установили спасательные вышки, раздевалки, навесы и гамаки. Кроме того, рабочие провели освещение и коммуникации для душевых, а также организовали пешеходные зоны.

Заместитель главы Владивостока Азат Ислаев в феврале отметил, что нынешняя набережная — лишь малая доля развития большой набережной Амурского залива. Предполагается, что финальная длина благоустроенной территории превысит 40 км.

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