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В Ростуризме заявили о готовности многих стран сотрудничать с РФ в сфере туризма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Большинство стран открыты к сотрудничеству с Россией в сфере туризма. Об этом во вторник, 23 августа, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

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Она рассказала, что на прошлой неделе представители Ростуризма приняли участие во встрече министров туризма и в рабочей группе по туризму форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). Повесткой дня являлся вопрос восстановления туризма в Азиатско-Тихоокеанском регионе в постпандемийный период.

«В целом диалог с зарубежными партнерами в туризме складывается в положительном ключе. Большинство стран открыты к сотрудничеству с Россией», — написала Догузова в своем Telegram-канале.

12 августа стало известно, что, по данным исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, Таиланд оказался самым популярным направлением среди россиян: его доля составила 38,7% от всех заказов за рубеж. Далее следуют Индонезия (10,9%) и Вьетнам (10,8%). Четвертую строку занимают Филиппины (5,5%), а замыкает пятерку популярных направлений Турция с долей 5,1%.

До этого, 11 июня, Догузова заявила, что, несмотря на выход России из Всемирной туристской организации (UNWTO), страна остается на международной туристической арене и продолжит активно развивать внутренний и международный туризм. Отмечается, что Россия открыта к диалогу со всеми странами и планирует продолжать сотрудничество с зарубежными коллегами.

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