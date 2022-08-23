На Западе есть страны, которые не хотят завершения конфликта на Украине. Об этом 23 августа заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Я имею в виду не только США, я имею в виду страны-члены [НАТО]», — сказал он в интервью изданию Haber Global.

По словам главы МИД Турции, были и те, кто хотел саботировать сделку с зерном.

«Это не США, но я скажу это. Вклад США заключался в следующем. Например, снятие экспортного барьера для российских удобрений, выход в порты, банковские операции. Были и страны из Европы, которые хотели это саботировать», — отметил Чавушоглу.

Ранее, 6 мая, министр иностранных дел Китая Лэ Юйчэн заявил, что Запад намерен использовать Украину в качестве «пушечного мяса» для ослабления России. Он предположил, что некоторые большие страны заботятся не о мирных переговорах или прекращении огня, не о жизнях и безопасности жителей Украины.

До этого, 25 апреля, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США «хотят видеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она не могла делать такие вещи, как она сделала», имея в виду события на Украине.

9 апреля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пожелал, чтобы конфликт на Украине был разрешен военным, а не дипломатическим путем.

Комментируя эти слова, спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что Запад открыто заявил о своей цели — «то, к чему они шли годами, поставляя оружие на Украину и поддерживая нацистскую идеологию». По его мнению, «война до последнего украинца стала официальной политикой стран Евросоюза и НАТО».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.